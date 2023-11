Maltempo, forti raffiche e mareggiata assediano Viareggio: esondato il canale Burlamacca | VIDEO

MeteoWeb

Mareggiata sulla costa a Viareggio, a Bocca d’Arno raffiche a 112 km/h, 93km/h a San Vincenzo, 81 km/h a Forte dei Marmi. Forti raffiche anche a Pistoia e Prato: è quanto ha comunicato il presidente della Toscana Eugenio Giani in un aggiornamento sul maltempo che ha colpito la regione.

“Il nostro territorio è spazzato da forti raffiche di vento,” spiega in una nota il Comune di Viareggio. “Si segnala il canale Burlamacca al limite, esondato in più punti perché il mare non riceve. Via della Foce parzialmente allagata. Chiuso al traffico il lungocanale dalla caserma della Guardia di finanza a via della Foce. Ingresso di acqua per mareggiata forte sul Belvedere delle Maschere. Si raccomanda di restare a casa, quando possibile, e prestare la massima attenzione negli spostamenti“.

Forti raffiche di vento e mareggiata a Viareggio

