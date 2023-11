Maltempo, mareggiata a Trieste: Vigili del Fuoco evitano l’affondamento di 15 imbarcazioni | FOTO

MeteoWeb

Al lavoro oggi a Trieste per mettere in sicurezza il lungomare di Barcola, travolto ieri da un’eccezionale e violenta mareggiata. Si tratta di primi interventi – come spiega l’assessore comunale alla Pianificazione territoriale di Trieste Michele Babuder – in attesa di una valutazione puntale dei danni registrati. “La messa in sicurezza riguarda i tratti che vanno dal piazzale prospiciente la pineta fino allo squero, con l’accumulo del porfido che si è staccato. Poi da lunedì, metteremo a posto la parte interna del verde. Della pavimentazione delle aree gioco dei bambini non se n’è salvata una“. Complesso invece il lavoro dei Nucleo subacqueo dei Vigili del Fuoco di Trieste intervenuti anche oggi per mettere in sicurezza alcune imbarcazioni che ieri avevano rotto gli ormeggi nel porticciolo di Barcola, spinte dal forte vento e del mare in burrasca. Gli specialisti dei Vigili del Fuoco sono stati impegnati a mettere in sicurezza una quindicina di natanti al fine di evitarne l’affondamento.

