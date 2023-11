Maltempo e mareggiate, la Liguria conta i danni

MeteoWeb

Breve tregua anche in Liguria, prima di una nuova ondata di maltempo e mareggiate: oggi si contano i danni che nel solo Levante ammontano a milioni sia per le infrastrutture pubbliche che per molte attività private. Genova, La Spezia, le Cinque Terre, Portofino, e gran parte del ponente contano i danni alle infrastrutture pubbliche e ai privati. Anas ha riportato che nella regione è ancora attiva la chiusura della SS586 “della Val d’Aveto” a Rezzoaglio, in provincia di Genova. Il tratto era stato riaperto al traffico il 1° novembre, dopo che una frana di grandi dimensioni aveva interessato la sede stradale. Il provvedimento è stato preso in via precauzionale a tutela della circolazione stradale in considerazione del maltempo, che potrebbe innescare movimenti improvvisi del fronte di frana. Permane inoltre, sempre per movimento franoso, la chiusura di un altro tratto della statale in località Borzonasca. Riaperta l’Aurelia nei diversi punti in cui era stata chiusa, restano chiusi molti lungomare.

A Sestri Levante è inagibile il grande parcheggio di S.Anna invaso dalle onde, chiusa via Pilade Queirolo, la passerella pedonale e via Colombo a Riva Trigoso.

