Maltempo Milano: albero cade su pullman in centro, allagamenti in periferia

Piogge intense si sono registrate nelle scorse ore a Milano: nella notte un albero è crollato su un pullman di turisti polacchi posteggiato in via Manin, via che corre parallela ai giardini Montanelli. Nessuno era a bordo e non si sono registrati feriti. I vigili del fuoco sono impegnati in una serie di interventi, anche per rami che sono caduti su una serie di macchine parcheggiate in varie zone e per allagamenti in diverse vie, in particolare in periferia.

I livelli del Seveso sono stanotte saliti fino a 1.30 a Valfurva ma stanno rapidamente scendendo, mentre il Lambro è salito fino a 2.30 ed è ancora costante, smaltendo le acque ancora presenti a monte accumulate nelle vasche e nel lago di Pusiano nelle ore e giorni scorsi, ha spiegato in un post l’assessore alla Protezione Civile Marco Granelli. La situazione dovrebbe però migliorare e non desta preoccupazione.

