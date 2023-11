Maltempo Modena: riaperti 2 ponti sul Secchia

MeteoWeb

A Modena sono stati riaperti intorno alle 06:40 Ponte Alto sul Secchia e il ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, dato che il livello del fiume è sceso sotto soglia 2. Le due infrastrutture erano state chiuse al traffico per motivi precauzionali nella mattina di domenica a causa dell’aumento del livello del fiume che aveva superato, appunto, la soglia di 8 metri a Ponte Alto, conseguenza delle forti precipitazioni di montagna dei giorni precedenti. Il colmo di piena di 9,27 metri è stato registrato intorno alle 17 e il deflusso è avvenuto lentamente nelle ore successive propagandosi in pianura.

Per la giornata di oggi, comunque, è confermata l’allerta Arancione per criticità idraulica, diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Nel monitoraggio e nel controllo degli argini del nodo idraulico modenesi sono impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale. Per la protezione civile è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

