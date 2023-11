Maltempo Molise: forti rovesci e raffiche di vento, nevica a Campitello Matese e Capracotta

MeteoWeb

Sui rilievi del Molise le temperature sono scese al di sotto dello zero termico ed è arrivata la neve. Questa mattina la località sciistica di Campitello Matese è stata imbiancata, così come Capracotta, Prato Gentile si presenta completamente in bianco. Giornata caratterizzata dal maltempo, con forti rovesci e raffiche di vento fino a 70 km/h sul resto della regione. Sospesi per le avverse condizioni meteomarine i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le isole Tremiti. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per tegole volate via, cartellonistica divelta e rami abbattuti. L’allerta meteo codice giallo della Protezione Civile è in vigore fino a domattina.

