Maltempo Napoli: auto in panne e allagamenti, decine di interventi

Napoli e la sua provincia stanno affrontando una persistente ondata di maltempo che ha iniziato a manifestarsi dalla serata di ieri. Le avverse condizioni meteo hanno reso necessari circa 70 interventi da parte dei vigili del fuoco del Comando di Napoli. Le problematiche più comuni riportate dalla cittadinanza sono state auto in panne, infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni, allagamenti nei scantinati e alberi pericolanti. La stragrande maggioranza degli interventi è stata effettuata durante le ore notturne, quando l’intensità delle precipitazioni ha raggiunto il picco.

