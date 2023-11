Maltempo Napoli, cade albero in via Santa Lucia: travolte moto in sosta

MeteoWeb

Molta paura ma nessun ferito a Napoli per un albero abbattutosi all’improvviso nella centralissima via Santa Lucia, dove hanno sede, tra gli altri, gli uffici della Giunta regionale. L’albero, uno di quelli piantati da decenni per abbellire la strada, è caduto, probabilmente a causa delle conseguenze del maltempo, travolgendo alcune moto in sosta.

