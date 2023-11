Maltempo e tanta neve in Alto Adige: fiocchi al Brennero, tutto imbiancato dai 1.200 metri

MeteoWeb

Il maltempo sta assediando da ieri anche l’Alto Adige: accanto a pioggia incessante, in alcune località è la neve a cadere abbondante. Nevica ai 1.370 metri del passo del Brennero, dove le corsie dell’autostrada sono parzialmente innevate. In alta montagna, 3.000 metri, si registrano forti nevicate (in Val Senales è caduto circa un metro di neve). Frane e smottamenti stanno causando le prime interruzioni delle arterie stradali, e sono ormai decine gli interventi dei vigili del fuoco per scantinati allagati, caduta massi e alberi schiantati a terra, soccorso ad automobilisti.

Sulle montagne, già a 1.200 metri, è tutto imbiancato. Chiusura invernale per il passo Stelvio, Rombo, Manghen in Trentino e della Val di Vizze dopo il paese di Sasso.

