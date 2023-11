Maltempo, nevica sulle montagne del Piemonte: fiocchi sopra i 1.700 metri | FOTO

MeteoWeb

In atto nevicate sui rilievi in Piemonte, in particolare quelli Torinesi, a causa di un marcato peggioramento determinato dall’azione di una profonda e ampia depressione con nucleo sul Mare del Nord, la tempesta Ciaran. Le precipitazioni oggi saranno diffuse su tutto il territorio regionale. L’intensità dei fenomeni sarà più marcata nelle ore centrali della giornata e sono previsti forti picchi di precipitazione anche sul Verbano. La quota delle nevicate si manterrà sui 1700 metri sui settori alpini a Nord mentre sarà in rialzo a 2500 metri sui rilievi del basso Piemonte.

Viste le condizioni attese il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso ieri un’allerta gialla.

