Maltempo, neve in Piemonte: mezzo metro nell’Ossola | FOTO

L’ondata di maltempo in Piemonte ha regalato alle montagne ossolane le prime vere nevicate di stagione. Ai 2.453 metri di quota della stazione di rilevamento Arpa in Val Formazza alle 12 di oggi al suolo c’erano 51 centimetri di neve, metà dei quali caduti nelle ultime 24 ore. Undici centimetri ai 1.634 metri dell’Alpe Devero, 15cm ai 1.740 metri dell’Alpe Veglia. Trenta i centimetri caduti ai 2.075 metri del rifugio Zamboni a Macugnaga, e altrettanti sul Monte Moro a poco meno di 3.000 metri di quota. La neve caduta potrebbe conservarsi: Arpa prevede per domani lo zero termico stazionario sui 1.700 metri sulle Alpi settentrionali.

