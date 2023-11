Maltempo, notte di pioggia e allagamenti a Palermo: automobilisti intrappolati

MeteoWeb

Una notte caratterizzata da piogge abbondanti ha portato a considerevoli disagi a Palermo. Numerose strade nel capoluogo siciliano sono state sommerse dall’acqua, intrappolando automobilisti nei loro veicoli. Le zone più colpite includono via Ugo La Malfa, via Re Ruggero e, in particolare, le località di Mondello e Partanna, con criticità evidenziate in via Galatea e viale delle Olimpo. Anche vie come via Ernesto Basile, piazza Indipendenza e via Imera hanno registrato blocchi stradali a causa dell’accumulo di acqua.

Squadre dei pompieri sono state chiamate ad intervenire in diverse situazioni, tra cui distacchi d’intonaco e infiltrazioni d’acqua nelle abitazioni. I problemi di allagamento non si sono limitati al solo centro urbano, estendendosi anche alla provincia, con segnalazioni particolarmente gravi provenienti da Ficarazzi e Villabate.

