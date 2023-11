Maltempo, oltre 80 cm di neve in Valle d’Aosta: mezzi al lavoro

MeteoWeb

In Valle d’Aosta il personale e i mezzi sgombraneve di Anas sono al lavoro per le operazioni di pulizia e di trattamento del piano viabile lungo le tratte in gestione per via delle intense nevicate in atto. Alle quote più alte gli accumuli nevosi hanno raggiunto oltre 80 cm.

Neve abbondante in Valle d'Aosta questa mattina: traffico in tilt

