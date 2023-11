Maltempo, onda lo trascina in mare mentre pesca: salvato in elicottero a Sorrento

MeteoWeb

Non sono solo piogge e vento a provocare danni. Il maltempo che da giorni interessa diverse regioni d’Italia si fa sentire anche con mari mossi e violente mareggiate sulle coste esposte. Proprio una grande onda ha trascinato in mare un uomo, mentre con un gruppo di amici stava pescando nella zona della ‘Regina Giovanna’ a Sorrento. Mentre alcuni amici lanciavano l’allarme, uno di loro ha tentato di raggiungerlo per salvarlo, ma ha desistito a causa della forza del mare. Il personale della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, coadiuvato anche da un elicottero della Protezione Civile, è riuscito a salvarlo. L’uomo si trova ricoverato, con numerose ferite, presso l’ospedale civile Santa Maria della Misericordia di Sorrento.

