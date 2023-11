Maltempo Pescara: parchi e riserve chiusi da domani

MeteoWeb

Il preannunciato ritorno del maltempo, con pioggia e vento, ha portato l’Amministrazione Comunale di Pescara a ufficializzare in serata la decisione che tutti i parchi e giardini pubblici, insieme alla Riserva regionale Pineta Dannunziana, rimarranno chiusi da domani, sabato 24 novembre, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, comunicate oggi dal Centro funzionale della Regione Abruzzo. Lo ha annunciato l’assessore Gianni Santilli, aggiungendo che le aree verdi rimarranno inaccessibili fino a cessate esigenze, come si legge nell’ordinanza del Comune firmata oggi dal sindaco Carlo Masci.

Per quanto riguarda, invece, la Riserva naturale statale Santa Filomena e la Pinetina di Vallelunga la chiusura si protrarrà fino al 30 novembre per consentire al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di continuare le verifiche sulle conseguenze del maltempo e di intervenire sulle piante schiantate e su quelle che necessitano della messa in sicurezza.

Per la giornata di domani, comunica il Comune di Pescara, è prevista criticità ordinaria/allerta gialla per rischio idrogeologico per temporali su Abru-A (bacini Tordino Vomano), Abru-C (bacino del Pescara) e Abru-d2 (bacino basso del Sangro).

