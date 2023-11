Maltempo Piemonte, cede l’argine della roggia Mora nel Novarese: timori per strada e ferrovia

MeteoWeb

L’argine della roggia Mora – un importante canale irriguo che collega il Sesia alla Lomellina tagliando trasversalmente la provincia di Novara – ha ceduto probabilmente a causa dell’innalzamento del livello delle acque dovute alle abbondanti piogge che nelle scorse ore hanno colpito l’alto e il medio Novarese. Il cedimento dell’argine, nel territorio del comune di San Pietro Mosezzo nell’area della frazione di Cesto, sta creando preoccupazioni per la tenuta della spalla di un ponte stradale, unico collegamento della frazione con la strada statale e minaccia anche il binario della linea ferroviaria Novara-Varallo. Anche una cascina della zona risulta isolata.

Il tratto è di competenza regionale: sono infatti intervenuti i tecnici del genio. Al momento, è stato istituito un senso unico alternato, in attesa delle verifiche tecniche.

