Maltempo: la piena dell’Adige a Verona raggiunge 1,50 metri

La piena del fiume Adige prevista intorno alle 14 di oggi ha raggiunto a Verona un’altezza massima di circa 1 metro e 50 cm (nella notte fra il 31 ottobre e 1° novembre è stata raggiunta l’altezza di 1 metro e 90 cm). “La situazione è complessivamente sotto controllo e costantemente monitorata dalla squadra messa in campo e coordinata dall’Amministrazione e attiva da giorni su tutto il territorio cittadino, con una particolare attenzione ai punti critici di esondazione, che per quanto riguarda la città si trovano in prevalenza lungo l’Adige, in pieno centro,” spiega in una nota il Comune.

