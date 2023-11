Maltempo, la piena del Po è in esaurimento: torna sotto la criticità

MeteoWeb

Dopo il colmo di piena del fiume Po registrato a Pontelagoscuro nella notte tra 6 e 7 novembre, con livelli attorno agli 80 centimetri sullo zero idrometrico (sopra la soglia 1, colore giallo – criticità ordinaria), i valori nel tratto terminale del Po sono andati costantemente decrescendo e sono scesi, a partire dalla scorsa notte, sotto la prima soglia di criticità (colore verde – criticità assente). Lo comunica il bollettino dell’agenzia interregionale per il Po – AIPo. Livelli in calo anche nei rami del Delta, dove nelle prossime ore è previsto il ritorno sotto la prima soglia di criticità (colore verde – criticità assente). Su tutta la restante asta del fiume non si registrano livelli idrometrici di criticità, segnala ancora l’AIPo.