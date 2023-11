Maltempo, piogge torrenziali al Centro/Sud: 125mm a Pescara, temporali in intensificazione in Sicilia

MeteoWeb

E’ una notte di forte maltempo al Centro/Sud Italia: continua a diluviare in Abruzzo dove i parziali giornalieri più significativi hanno raggiunto 125mm a Pescara, 103mm a San Giovanni Teatino, 82mm a Tortoreto Lido, 80mm a Chieti, 64mm a Pineto; i temporali si intensificano in Sicilia dove Noto ha raggiunto i 59mm di pioggia e Scicli è a 41mm, con nubifragi in corso. Sta diluviando anche a Palermo (30mm di pioggia con +14°C), dopo che in serata la forte pioggia aveva colpito anche Catania e Messina (dove adesso è in corso una breve tregua).

Pioggia battente anche nel Salento, dove spiccano i 39mm caduti ad Alessano. Nel corso della notte altri forti temporali continueranno a risalire il Canale di Sicilia e il mar Jonio verso la Sicilia orientale e la Calabria: l’alba di domani sarà il clou del maltempo tra Siracusa, Catania, Messina e Reggio Calabria con nubifragi molto intensi; poi nel corso della giornata il maltempo si concentrerà su Catanzaro e Crotone, nella Calabria jonica centrale. Attenzione al forte maltempo anche nella Sicilia tirrenica e in modo particolare a Palermo.

