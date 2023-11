Maltempo, forti piogge e vento: danni e allagamenti in Campania, Calabria e Molise

MeteoWeb

Forti temporali e forti venti hanno colpito oggi le regioni del Sud. I dati pluviometrici più elevati tra le regioni del Sud si registrano in Campania, con 109mm di pioggia sono caduti a Pannarano, nel Beneventano, 75mm nel Parco Nazionale del Vesuvio, 69mm a Summonte (Avellino), 67mm a Bagnoli Irpino, 62mm a Ercolano, 57mm ad Aversa, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), 54mm a Portici, 51mm ad Avellino, 50mm a Marano, 45mm a Caserta e Cava de’ Tirreni. Forti piogge anche in Molise, con 67mm ad Agnone, 65mm a Fornelli, 62mm a Forlì del Sannio, 58mm a San Pietro Avellana, tutte località in provincia di Isernia, al confine con l’Abruzzo, dove spiccano i 107mm registrati a Villetta Barrea.

Il vento ha soffiato con raffiche di 80-90km/h in molte località di Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

Maltempo: allagamenti e danni da vento in Campania

Il maltempo ha provocato danni a Caserta e in provincia. Nel capoluogo si è allagato ed è stato chiuso il sottopasso che collega viale Carlo III con la stazione ferroviaria, nell’area della Reggia vanvitelliana; allagamenti hanno riguardato alcune rotonde della città. Decine gli interventi della Protezione Civile comunale, sia in periferia, come nella zona pedemontana per alberi caduti, che in centro, come in via Renella, dove le auto, a causa dell’acqua alta, hanno distrutto i cordoli che separano la carreggiata dalla pista ciclabile. In provincia, a Santa Maria Capua Vetere, strade allagate e persino in una chiesa l’acqua è entrata arrivando fino all’altare.

Alberi caduti e disagi anche ad Aversa. Crollata una porzione del soffitto della chiesa di Gricignano d’Aversa. Le abbondanti piogge hanno causato il cedimento di una parte della volta, nell’area dove si trovano l’organo e il coro. Per fortuna al momento del crollo la parrocchia era chiusa. Sul posto, i Vigili del Fuoco che hanno messo l’area in sicurezza e dichiarato la struttura inagibile. “Avviseremo immediatamente la Curia di Aversa per chiedere un intervento immediato di messa in sicurezza e i lavori di ripristino per poter restituire ai fedeli la chiesa nel più breve tempo possibile“, ha dichiarato il sindaco Vincenzo Santagata.

Raccomandazioni ai cittadini dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in virtù dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale e in vigore fino alle 12 di domani. Il primo cittadino ha invitato la popolazione ad “attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico“. E, in particolare, a: “evitare di frequentare locali interrati o posti al pian terreno; procedere con molta cautela, in caso di necessità di attraversamento in auto di un sottopasso stradale; prestare la massima attenzione nei siti già segnalati per il rischio idrogeologico e idraulico; osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario“.

Maltempo Calabria: albero cade su auto a Tortora

Il maltempo ha colpito anche la Calabria, determinando anche qui danni e disagi, in particolare sulla costa tirrenica cosentina. Pioggia e vento si sono abbattute sull’Alto Tirreno cosentino. Momenti di paura si sono vissuti quando, a causa del temporale e del forte vento, un albero è crollato su un’automobile a Tortora. Per fortuna non ci sono stati feriti. La pioggia sta creando disagi anche alla circolazione e ai trasporti.

In serata, forti piogge hanno colpito anche Nocera Terinese, località del Catanzarese che ha registrato allagamenti, anche a causa delle mareggiate. Le onde hanno invaso, in particolare, la zona del lungomare, già danneggiato nei mesi scorsi sempre a causa del maltempo. “Si tratta di un’emergenza – ha detto il sindaco, Saverio Russo – con la quale il Comune e la città devono fare i conti. È una delle problematiche prioritarie da affrontare. Con estrema celerità ci siamo adoperati per cercare di arginare e limitare i danni. Ma non basta. Questo primo campanello d’allarme, infatti, preoccupa l’Amministrazione comunale”. “Lanciamo un appello a tutte le componenti istituzionali – ha aggiunto Russo – per l’avvio di un tavolo tecnico finalizzato alla risoluzione definitiva di una problematica che da molti anni affligge la città di Nocera Terinese, allo scopo di tutelare e preservare il territorio”.

Maltempo Molise: case danneggiate ed evacuate a Montecilfone

Ancora non rientra l’emergenza maltempo in Molise. Alle 19 di questa sera, i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Campobasso avevano in coda altri 100 interventi da effettuare con 8 squadre al lavoro sul territorio per alberi finiti sulle strade, tetti scoperchiati e altri danni causati dal vento. Inoltre in alcune zone della regione manca ancora l’energia elettrica. Danni ingenti anche a Montecilfone, con una ventina di case con il tetto danneggiato, due evacuate, il serbatoio comunale scoperchiato. Il sindaco del paese Giorgio Manes ha inviato una richiesta di stato di calamità. “Oggi abbiamo lavorato tanto, siamo intervenuti per tamponare diverse emergenze. Nella giornata di domani, cercheremo di trovare una soluzione ad alcune criticità”, afferma il primo cittadino.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: