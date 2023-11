Maltempo, pioggia a dirotto al Sud: Calabria sott’acqua, 100mm sulle Serre | LIVE

MeteoWeb

E’ una notte di forte maltempo al Sud Italia, come ampiamente previsto nei precedenti bollettini meteo. Sta piovendo a dirotto soprattutto in Calabria e nella Campania meridionale, ma anche in alcune zone della Sicilia. Le piogge più abbondanti stanno interessando le Serre, nel cuore della Calabria: il parziale giornaliero è di 93mm di pioggia caduti a Croceferrata Cassari, 77mm a Serra San Bruno, 76mm a Serralta, 72mm a Mileto, 61mm a Filadelfia, 50mm a Pizzoni, 49mm a Fabrizia, 48mm a Mongiana e al Passo della Limina, 46mm a Catanzaro, 44mm a Vibo Valentia, 43mm a Palermiti, 40mm ad Arena, 36mm a Soveria Mannelli, 34mm a Rosarno, 31mm a Gambarie d’Aspromonte.

In Campania, invece, le precipitazioni più abbondanti sono nel Cilento e nel salernitano in generale con 51mm a Palomonte, 49mm a Campagna, 38mm a Salitto Olevano, 35mm a Campagna, 34mm a Sant’Angelo a Fasanella, 27mm a Battipaglia.

Il maltempo proseguirà nelle medesime aree per tutta la notte, ma da lunedì 13 inizierà un lungo periodo mite e soleggiato in tutto il Paese non solo con bel tempo ma anche con temperature in forte aumento.

