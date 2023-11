Maltempo: il Po potrebbe superare la soglia 1 entro le prossime 24 ore

MeteoWeb

Le piogge dei giorni scorsi, e in particolare gli apporti di piena degli affluenti emiliani e lombardi, hanno comportato un innalzamento dei livelli del fiume Po lungo il tratto mediano e terminale. Lo specifica Aipo, spiegando che le previsioni attuali stimano un superamento della ‘soglia 1’ di criticità (colore giallo – ordinaria) nell’arco delle prossime 24 ore alla sezione di Pontelagoscuro (Ferrara) e nei rami del Delta, mentre sulla restante parte del fiume si prevede che i livelli rimangano inferiori alla prima soglia di criticità. La situazione è monitorata dai tecnici Aipo e da tutti gli enti dei sistemi di Protezione Civile regionali e locali.

Per quanto riguarda gli altri corsi d’acqua del bacino del Po, in particolare emiliani e lombardi, permane la massima attenzione in ragione delle previsioni meteo emesse nelle ultime ore e il conseguente, possibile formarsi di nuovi eventi di piena.

