Maltempo Potenza: auto si ribalta per il ghiaccio, un ferito

A causa del maltempo i vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale della A2 Potenza Sicignano un’auto ha perso il controllo a causa del fondo stradale ghiacciato e si è capovolta. Il conducente ha riportato lievi ferite mentre il raccordo autostradale è stato chiuso per il tempo necessario alla messa in sicurezza. Sul posto vigili del fuoco, 118, polizia stradale e Anas.

Diversi interventi dei pompieri anche per la caduta di alberi, piegati o schiantati a causa delle raffiche di vento, che hanno provocato guasti ai cavi elettrici, spezzandoli, e blocchi in diverse strade.

