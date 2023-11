Maltempo Prato: evacuate 3 famiglie a Cantagallo per una frana

MeteoWeb

A causa del movimento franoso di una scarpata su un’area privata che minacciava le abitazioni, nella notte nel Comune di Cantagallo, in provincia di Prato, nell’area tra Usella e Migliana, sono stati evacuati 3 nuclei familiari, in tutto 6 persone. Il sindaco Bongiorno, i vigili del fuoco e la polizia municipale hanno disposto l’evacuazione a scopo precauzionale. Prima di autorizzare l’eventuale rientro verranno verificate le condizioni di sicurezza.

