Maltempo Prato: perturbazione passata, previsto calo dei fiumi

MeteoWeb

“La perturbazione che ha interessato il nostro territorio nelle ultime ore è passata e si prevede un generale calo, anche se lento, di tutto il reticolo principale“: è quanto rende noto la Protezione civile di Prato, tra i Comuni dove sono state disposte ieri evacuazioni preventive, fornendo un aggiornamento sulla situazione legata all’emergenza maltempo. Riguardo alla situazione dei corsi d’acqua viene spiegato che “il Bisenzio a Prato è sopra il primo livello di guardia, stabile” mentre a Gamberame “è sopra il primo livello di guardia, in calo“. Il fiume Ombrone “a Poggio a Caiano ha superato di poco il secondo livello di guardia” mentre a Ponte alla Vanne “è sopra il secondo livello di guardia, in calo. Per alleggerire la situazione derivante dall’innalzamento del livello dell’Ombrone, un’ora fa è stata aperta la cassa di espansione di Ponte alle Vanne“. La Protezione civile conferma poi “problemi di viabilità nella zona di San Ippolito a causa dell’allagamento di via Visiana e via Traversa per Mazzone. La strada è stata chiusa da diverse ore“, consigliato “di evitare di recarsi in zona“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: