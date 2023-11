Forti raffiche di vento a Prato: si stacca ponteggio, caos traffico

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Prato sono impegnati da questa notte per la rimozione di un ponteggio edile in via del Seminario che, a causa del vento, si è parzialmente distaccato da un edificio. La strada è stata chiusa per consentire le operazioni, con notevoli ripercussioni sul traffico. In corso anche altri interventi per rami e alberi pericolanti a causa delle forti raffiche che stano spazzando tutto il territorio provinciale.

