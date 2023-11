Maltempo: riaperta una corsia sul lungolago di Como

MeteoWeb

Dopo una settimana di chiusura, ha riaperto questo pomeriggio una corsia del lungolago di Como, chiuso a causa dell’esondazione del lago. Nonostante il livello dell’acqua sia rientrato sotto la quota di esondazione di 120 centimetri (nei giorni scorsi aveva raggiunto anche i 167,8cm, massimo storico in questo periodo dell’anno), l’acqua e i materiali trasportati a valle ingombrano ancora parzialmente la strada, per cui è stato possibile ripristinare solo parzialmente la situazione. Una buona notizia per il traffico cittadino, che in questi giorni era stato deviato in parte nella zona pedonale e in parte sulle corsie preferenziali di bus e taxi.

