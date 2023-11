Maltempo: proseguono le ricerche del vigile del fuoco disperso

MeteoWeb

Proseguono anche oggi le ricerche di Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso dopo essere scivolato accidentalmente nel canale Tesa Vecchio a Puos D’Alpago (Belluno). Al lavoro oggi decine di pompieri, con squadre a terra, soccorritori fluviali, soccorritori con moto d’acqua, sommozzatori e nucleo droni, oltre all’elicottero del reparto volo di Venezia. Due le imbarcazioni utilizzate, tra cui una proveniente da Roma dotata di sonar Didson ad alta definizione, impegnate per le ricerche nei fondali del Lago di Santa Croce, oltre a un gommone a supporto per le ricerche di superficie e perlustrazione.

