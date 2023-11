Maltempo Russia: 50mila persone senza corrente in Siberia e nel Sud

MeteoWeb

Circa 50mila persone sono rimaste senza energia elettrica nelle regioni meridionali della Russia e nella Siberia a causa di forti venti, come annunciato dal viceministro dell’Energia russo, Evgenij Grabchak, in un’intervista a “Rossija 24“. In particolare, nella regione della Crimea, circa 6mila residenti sono attualmente privi di elettricità. La situazione si aggrava in Siberia, dove 6 regioni sono state colpite dalle avverse condizioni meteo. Il fronte si sta spostando verso l’Estremo Oriente, causando un aumento del numero di utenze senza corrente.

Grabchak ha sottolineato che i lavori di ripristino sono già in corso nella regione di Altaj e dovrebbero essere completati entro domani sera. Tuttavia, l’infrastruttura di rete elettrica nella regione di Krasnojarsk ha subito danni significativi a causa delle intemperie e si prevede che il ripristino richiederà circa 2 giorni.

Secondo il ministero dell’Energia russo, durante il fine settimana, il numero complessivo di utenti interessati da interruzioni di corrente nel Paese ha superato le 260mila persone. La situazione rimane critica, e le autorità stanno lavorando per riparare i danni e ripristinare l’elettricità nelle aree colpite il più rapidamente possibile.