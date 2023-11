Maltempo, sabato sera da lupi in Calabria e Sicilia: temporali di neve e gelo intenso, temperature incredibili | DATI

MeteoWeb

Anche l’estremo Sud Italia sta vivendo un sabato sera tipicamente invernale, con l’aggravante di un maltempo tempestoso. Forti temporali stanno colpendo lo Stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia. A Reggio Calabria la temperatura è crollata agli attuali +8,1°C, un valore particolarmente raro per fine novembre in riva allo Stretto. La pioggia è molto forte, accompagnata da vento intenso. In Aspromonte sta nevicando copiosamente oltre i 900 metri di altitudine: a Gambarie il manto nevoso si avvicina ai 10cm di neve, e continuerà a nevicare forte per tutta la notte e anche nella giornata di domani.

Ma stasera fa molto freddo in tutta la Calabria: a Catanzaro abbiamo appena +6°C, a Cosenza addirittura +3°C, in Sila abbiamo valori glaciali con -7,2°C a Botte Donato e -6,6°C a Monte Curcio. Grande gelo anche sull’Etna, con -4,0°C al Rifugio Sapienza. Ed è solo l’inizio: domani farà ancora più freddo!

