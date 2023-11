Maltempo: Santerno esondato all’autodromo di Imola | VIDEO

MeteoWeb

Il fiume Santerno è esondato a Imola, nei pressi dell’autodromo, già invaso dall’acqua lo scorso maggio. I vigili del fuoco, intervenuti poco prima delle 5, hanno riferito che era presente più di un metro di acqua e che hanno soccorso una ragazza, che lavora come guardia giurata a presidio della struttura, con l’aiuto del centro medico dell’autodromo. Sul posto anche il sindaco di Imola, Marco Panieri. Intervento anche a Casalfiumanese, sempre per la piena del Santerno.

