Maltempo Sardegna, albero caduto a Cagliari: due istituti chiusi

Le sedi del Convitto Nazionale e del XVII Circolo didattico di via Flavio Gioia, a Cagliari, resteranno chiuse, con la conseguente interruzione delle attività scolastiche, martedì 28 e mercoledì 29 novembre. La decisione è stata adottata per consentire agli operatori incaricati la rimozione in sicurezza dell’esemplare di pino d’Aleppo alto circa 20 metri, all’interno del giardino scolastico, sradicatosi sabato 25 novembre a causa del forte vento.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo sfoltimento della chioma e all’alleggerimento di parte del tronco centrale. Nella stessa giornata l’impresa appaltatrice della gestione del verde cittadino, collaborando con i Vigili del Fuoco, è intervenuta delimitando e mettendo in sicurezza l’area con transenne per interdire l’accesso dei non addetti ai lavori. Oggi sono ripresi i lavori con l’alleggerimento della massa dell’imponente albero e sgomberando l’area dal materiale vegetale presente a terra. In considerazione delle dimensioni e del posizionamento dell’albero, bisognerà però imbragarlo e movimentarlo con l’ausilio di una autogru di dimensioni eccezionali.

