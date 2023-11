Maltempo Sardegna, il vento scoperchia una palazzina: famiglie evacuate a Cabras

MeteoWeb

Due famiglie sono state evacuate dalle loro case dopo che il forte vento di ieri notte a Cabras, nell’Oristanese, ha scoperchiato il tetto della palazzina dove vivevano in affitto. Le quattro persone più un bambino sono ospitati in un’altra casa della stessa proprietaria dello stabile danneggiato dalle forti folate di vento che hanno sferzato la Sardegna. Gli operai comunali sono rimasti al lavoro tutta la mattina per liberare le strade da detriti, rami caduti dagli alberi e grondaie divelte dagli edifici.

