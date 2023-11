Maltempo, il geologo Sesana: “livello del Lago di Como ora sotto controllo grazie alle paratoie”

MeteoWeb

Torna la normalità sulle sponde del Lago di Como. Dopo l’esondazione di ieri, causata dalle intense precipitazioni dei giorni scorsi, il livello delle acque del Lario è rientrato nella norma. Merito del lavoro dei volontari della Protezione Civile. “Adesso sono state installate delle paratoie mobili, per cui il livello è controllato“, spiega all’Adnkronos Stefano Sesana, geologo e consigliere dell’Ordine dei Geologi della Lombardia, che si trova sul lago per monitorare la situazione. “La parte antistante Piazza Cavour e il lungo Lario Trento, che sono le zone più delicate, presentano però ancora una viabilità difficoltosa”.

Come evitare che le esondazioni possano ripetersi in futuro? “A Como stanno proseguendo i lavori di installazione delle paratie che, una volta conclusi, dovrebbero evitare nuovi fenomeni simili”, dice il geologo. In questi giorni, si parla molto di vasche di laminazione. “Ma per il lago, purtroppo, non sono una tecnologia applicabile, come invece lo sono per i fiumi“, dice Sesana. “Il livello del lago è governato dalle paratoie che sono a Malgrate, a sud di Lecco, in grado di regolare il flusso. In caso di emergenza, si può intervenire anche su quel fronte”. Ora sarà decisiva l’evoluzione del meteo. “Bisognerà capire come saranno le precipitazioni nelle prossime ore. Se ci sarà ancora maltempo, ci saranno disagi anche nei prossimi giorni”, dice Sesana.

