Maltempo Slovenia: allerta rossa nel Nord/Ovest

Anche in Slovenia, nelle prossime ore e durante la notte, sono previste precipitazioni abbondanti e venti molto forti, secondo quanto annunciato dall’Agenzia slovena per l’ambiente. In risposta a queste condizioni meteorologiche avverse, l’Arso ha emesso un’allerta meteo rossa per il Nord/Ovest, mentre nel resto della Slovenia è stata dichiarata un’allerta arancione, come riportato dall’agenzia di stampa slovena Sta.

Nelle aree più ampie delle Alpi Giulie e delle Prealpi si prevede una quantità di pioggia tra i 120 e i 240 litri per metro quadro, come specificato dall’Arso. Allo stesso tempo, nelle altre regioni della Slovenia, si prevede una quantità di pioggia compresa tra i 60 e i 120 litri per metro quadro. Durante la giornata, ci si attende anche un aumento dell’intensità dei venti provenienti da Sud e Sud/Ovest. Sulla costa slovena, il vento di scirocco soffierà con una velocità che potrà raggiungere i 70-100 km/h durante la notte.