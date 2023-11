Maltempo, smottamenti in Trentino: monitorati corsi d’acqua e versanti

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino sta monitorando l’evolversi della situazione maltempo. Sul territorio interessato da piogge intense in queste ore si sono verificati diversi fenomeni di colate, smottamenti, crolli di roccia, seguiti dai vari Servizi tecnici della Provincia che hanno effettuato sopralluoghi sul posto e disposto gli interventi. Sono sotto attenzione i possibili effetti delle piogge sui terreni già saturi.

A passo del Tonale sono caduti 15 centimetri di neve. Dopo le 20 circa, è probabile un’attenuazione delle piogge ed il calo della quota neve.

Costantemente monitorati – sottolinea una nota della Provincia – anche fiumi, corsi d’acque e dighe, in collaborazione con i corpi dei Vigili del Fuoco volontari che presidiano ponti e torrenti, ad esempio sul torrente Palvico nella zona industriale di Storo nelle Giudicarie. Pompieri volontari mobilitati anche a Cloz in val di Non, la zona del Trentino interessata dall’evento franoso più rilevante in questi giorni, dove i Vigili del Fuoco effettuano la vigilanza dei terreni h24 dotati anche di fotocellule per individuare eventuali movimenti della massa sopra l’abitato, già comunque interessata per quanto possibile dagli interventi di pulizia e delimitazione dell’area. Ulteriori eventi franosi e smottamenti si sono verificati in val d’Ampola, in località Le Pozze sopra Cavedine, nella zona di Maso Laneri a Frassilongo su SP 135 e su altre viabilità secondarie o forestali sul territorio.

Si raccomanda prudenza alla popolazione e di limitare gli spostamenti, prestando particolare attenzione alla situazione delle strade, soprattutto in quota, in caso di neve o in presenza di brinate legate al calo della temperatura.

