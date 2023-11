Maltempo, Spagna travolta dalla tempesta Ciaran: a Madrid morta donna travolta da albero | FOTO

MeteoWeb

Quasi tutta la Spagna, a eccezione delle Isole Canarie, sta subendo le pesanti conseguenze del passaggio della tempesta Ciaran. A Madrid, nel quartiere di Chamberí, una donna è morta travolta da un albero e altre 3 persone sono rimaste leggermente ferite, secondo quanto riferiscono i servizi di emergenza della capitale. Altre tre persone sono risultate lievemente ferite.

A causa delle avverse condizioni meteo, diversi voli sono stati cancellati, secondo l’agenzia di stampa EFE: il problema ha riguardato principalmente l’aeroporto di Bilbao. Difficoltà di circolazione hanno riguardato poi anche alcune linee ferroviarie locali in regioni del Nord, come in Galizia e in Cantabria, e a Madrid. Nelle ultime ore, i servizi d’emergenza di varie regioni hanno ricevuto centinaia di richieste d’intervento, principalmente per cadute di alberi dovute a forti raffiche di vento o altri danni materiali.