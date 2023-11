Maltempo, temporale inaspettato su Palermo: allagamenti e disagi al traffico | FOTO

MeteoWeb

Una pioggia intensa si è abbattuta in serata su Palermo e il suo hinterland. In 45 minuti, dalle 18 alle 18:45, sono caduti 33mm di pioggia in alcuni quartieri del capoluogo, provocando allagamenti e disagi alla circolazione. Segnaliamo anche 35mm a Monreale, 33mm a Misilmeri, 29mm a Villabate, 28mm a Termini Imerese, 25mm a Capaci, 23mm a Lascari, 11mm a Cefalù. La pioggia ma non era prevista: responsabile è stata una struttura temporalesca che si è formata sul Tirreno, raggiungendo poi la costa della Sicilia.

A Palermo, i problemi maggiori si sono registrati lungo la circonvallazione, dove alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nei pressi di Tommaso Natale. Allagamenti anche a Mondello, in via Lanza di Scalea e in via Venere. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco.

