Maltempo, forti temporali nel Salento: tornado a Manduria | VIDEO

A causa di una nuova perturbazione di origine nordatlantica, che si è rapidamente allontanata dall’Italia, piogge e temporali hanno raggiunto anche la Puglia nella notte. Colpito in particolare il Salento, interessato dal passaggio di una linea temporalesca in mattinata, accompagnata da un imponente Shelf Cloud. Un possibile tornado è stato avvistato a Manduria verso San Pietro in Bevagna, nella provincia di Taranto. Dalle immagini sembra che abbia toccato il suolo, ma non è certo. In caso contrario, resterebbe un Funnel Cloud (o nube ad imbuto) molto pronunciato, ossia un tentativo di tornado in cui il cono in formazione non riesce a toccare il suolo.

I temporali hanno scaricato anche forti piogge: a Salice Salentino, in provincia di Lecce, rain rate massimo di 230mm/h con accumulo finale di quasi 30mm. Tra i dati pluviometrici più rilevanti, segnaliamo: 29mm a Lucugnano, 28mm a Salice Salentino, 22mm a Giurdignano, 20mm a Supersano, 19mm a Squinzano, Minervino di Lecce, 17mm a San Pancrazio Salentino, 12mm a Manduria.

Maltempo Puglia, forte rovescio a Salice Salentino questa mattina

