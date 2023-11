Maltempo, torna la neve sulle Alpi: scorci di inverno in Piemonte | FOTO

MeteoWeb

Torna la neve sulle Alpi piemontesi, mediamente al di sopra dei 1100-1300 metri, ma a tratti anche a quote inferiori su alte valli interne. Non si tratta di nevicate intense ma sono comunque in grado di imbiancare i paesaggi e regalare scorci di inverno. Le immagini più belle arrivano da Chiappera, località a 1200 metri in Valle Maira, nel Cuneese. La neve imbianca anche l’Alta Val Susa e in Alta Valle Orco, come testimoniano rispettivamente le immagini da Claviere e Ceresole Reale.

Neve anche Oltralpe, come dimostrano le immagini da Monginevro, località a 1860 metri situata nel Dipartimento delle Alte Alpi nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Nella gallery scorrevole in alto, una carrellata di immagini delle località imbiancata tra Piemonte e Francia.

La neve cade anche sulle Alpi orientali; previsti accumuli abbondanti tra Lombardia e Trentino Alto Adige.

