Maltempo Toscana, alberi abbattuti nell’Aretino: 110 interventi dei Vigili del Fuoco | FOTO

Sono stati 110 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Arezzo nelle ultime 24 ore a causa del maltempo. Gli interventi hanno riguardato per la maggior parte alberi abbattuti dal vento. In particolare, i pompieri sono intervenuti in località Terrosola a Bibbiena (Arezzo), per disostruire un ponte da alberi: sul posto, la squadra dei Vigili del Fuoco di Bibbiena e degli operatori fluviali che si sono calati dal ponte sul fiume. I tronchi che ostruivano il passaggio dell’acqua sono stati tagliati e tolti anche con l’ausilio dell’autogru che ha spostato gli alberi più grandi e del personale del consorzio di bonifica.