Maltempo Toscana, chiusa la SS2 ‘Cassia’ a San Quirico D’Orcia

La strada statale 2 ‘Cassia’ è chiusa da questa mattina nel comune di San Quirico d’Orcia (km 180,200), in provincia di Siena, a causa del dissesto causato dalle piogge dei giorni scorsi in corrispondenza di un attraversamento idraulico. L’opera in muratura, che consente il passaggio del fosso Cerrolungo al di sotto della sede stradale, ha subito un fenomeno di scalzamento delle fondazioni che pregiudica la sicurezza della circolazione stradale. Gli interventi di ripristino e consolidamento sono già stati avviati da Anas con procedura di somma urgenza per un investimento di circa 200mila euro. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 53 ‘della Val d’Orcia’ e sulla strada provinciale 18 ‘del Monte Amiata’ con indicazioni sul posto. Il completamento degli interventi è previsto in trenta giorni, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo.