Maltempo Toscana, frana di massi in Appennino: chiusa provinciale a Firenzuola

MeteoWeb

Per gli effetti del maltempo, l’Ufficio viabilità della Città metropolitana di Firenze ha chiuso la strada provinciale 610 in Appennino per una frana al Km 67, in località Coniale di Firenzuola, nella Romagna toscana. Oggi sono stati rimossi alcuni massi caduti sulla strada. Nel controllo della scarpata, sono stati rilevati dei grossi massi spaccati sul versante soprastante la strada che potrebbero invadere la sede stradale in maniera improvvisa. Domani saranno fatti altri sopralluoghi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: