Maltempo Toscana: frana interrompe la statale del Brennero in Lucchesia

MeteoWeb

La strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” è stata provvisoriamente chiusa dall’Anas in entrambe le direzioni al chilometro 38,500 tra Ponte a Moriano e Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, a causa di una frana. Lo smottamento ha interessato la scarpata di monte, causando lo scivolamento sulla strada di fango e detriti. Sul posto sono intervenuti i tecnici e le squadre Anas per valutare gli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza del versante montano e riaprire al traffico l’arteria, compatibilmente con le condizioni meteo. Il traffico viene deviato.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: