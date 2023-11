Maltempo Toscana, frane sull’Appennino fiorentino: alcuni paesi isolati

MeteoWeb

Danni per il maltempo anche sull’Appennino sopra Firenze, ai confini con l’Emilia Romagna. A Firenzuola, sono stati scoperchiati gli edifici due cimiteri e la piccola frazione di Giogarello è isolata per un albero caduto. Si stanno anche verificando gli effetti di uno smottamento nell’area di un’abitazione. A Palazzuolo sul Senio, una frana è vigilata con un drone, perché è presso un’abitazione. Ci sono due frazioni isolate, inoltre il vento ha scoperchiato il tetto di una chiesa. A Marradi, una famiglia è isolata a causa di una frana. Chiusa un parco pubblico più a valle, il vento ha fatto cadere alberature sulle strade della Val di Sieve. Uno smottamento sulla SP8 impone di deviare il traffico autostradale da Calenzano a Barberino.

Maltempo, idrovore lavorano a Stabbia: scuole ancora chiuse

Non è più allagata da oggi Stabbia (Firenze), la frazione nell’Empolese fortemente colpita dal maltempo e nelle cui vicinanze è morta la coppia in auto. Sul posto operano le idrovore, circa 30 squadre della Protezione Civile e i volontari. In azione anche gli autospurghi per procedere con la pulizia delle caditoie dal fango e si attende l’intervento di Alia per il ritiro degli ingombranti. Dal Comune, si fa sapere che una stima precisa dei danni sarà fatta nei prossimi giorni. La riapertura delle scuole è prevista per mercoledì 8 novembre.

