Maltempo Toscana, Giani: “chiesto lo stato d’emergenza anche per Lucca e Massa-Carrara”

“Ho appena firmato la richiesta di estensione dello stato di emergenza alle province di Lucca e Massa Carrara. Ci ha colpito la più grave alluvione dal 1966 e stiamo rispondendo con ogni forza e risorsa possibile“: è quanto ha annunciato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, parlando del maltempo che ha colpito la regione nei primi giorni di novembre ed anche nella serata di ieri. “Domani nuvoloso e coperto con piogge e temporali in particolare su Livorno e Pisa, possibili rovesci sparsi anche all’interno delle zone alluvionate e riguarda la tarda mattinata e il primo pomeriggio, dal tardo pomeriggio previsto miglioramento. Con oltre 2000 volontari del sistema regionale e nazionale stiamo mettendo tutto il loro cuore e anima nell’aiutare i comuni colpiti dall’alluvione insieme ai cittadini, senza sosta nemmeno in questo giorno,” ha concluso il governatore.

