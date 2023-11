Maltempo Toscana, Giani: “preoccupazione per le nuove piogge, i cittadini stiano in guardia”

MeteoWeb

“Sono preoccupato” per le “piogge consistenti” previste in Toscana: è quanto ha dichiarato il presidente Eugenio Giani, a Radio Bruno. “Oggi è il giorno di questa settimana più delicato perché abbiamo rimesso in sesto le arginature con interventi di somma urgenza. Sono stato sul torrente Bagnone tra Prato e Montemurlo, che poi è quello che esondando ha causato tre morti. I nostri torrenti sono fragili. Noi abbiamo messo le pezze sui ponti in cui questi torrenti sono esondati o hanno fatto frenare gli argini, ma sono interventi di prima necessità“. “Il fatto di trovarci di nuovo di fronte a una pioggia consistente, deve mettere in guardia tutti i nostri cittadini“.

Preoccupazione è stata espressa anche dal sindaco di Prato: “C’è molta ansia. Abbiamo iniziato la pulizia della città e a sistemare gli argini dei fiumi e la nuova allerta ci preoccupa molto,” ha dichiarato a Sky Tg24 Matteo Biffoni, in merito alla nuova allerta arancione per tutta la Toscana. “Stamattina abbiamo messo sacchi sabbia nelle zone più a rischio, ma il terreno è fragile, non regge più. Continuiamo a pulire le strade e ci affidiamo a un po’ di fortuna stanotte“.