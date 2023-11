Maltempo Toscana: i territori a rischio monitorati con i droni

MeteoWeb

Al via in Toscana una campagna di rilevamento per il monitoraggio del territorio con l’impiego di droni per ottenere, nel minor tempo possibile, un’informazione digitale e condivisibile di grandi porzioni di territorio. L’attivazione è stata curata dalla direzione Difesa del suolo e protezione civile della Regione Toscana in seguito alle alluvioni di novembre. Il sistema di monitoraggio ha consentito di realizzare un modello digitale metrico e geo-riferito, utile ad effettuare controlli necessari alla stima di una corretta valutazione del rischio. A causa dei ripetuti eventi di pioggia e temporale, il terreno ha raggiunto un alto livello di saturazione idrica che innesca movimenti da vigilare. Le mappe e i modelli tridimensionali generati sono poi stati trasferiti presso il Consorzio meteo Lamma dove i ricercatori hanno realizzato prodotti digitali mettendoli a disposizione delle autorità competenti e delle sale operative distribuite sul territorio.