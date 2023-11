Maltempo in Toscana, 3.800 interventi dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Continua l’impegno del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Toscana per i soccorsi alla popolazione e per far fronte ai danni causati dall’ondata di maltempo dovuta alla tempesta Ciaran: dalle 17 del 2 novembre sono stati portati a termine 3.851 interventi.

Nelle aree alluvionate di Firenze, Pisa, Prato e Pistoia stanno operando 625 unità, di questi, 418 dai Comandi regionali e 207 giunti in rinforzo da altri Comandi d’Italia, con 199 automezzi.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: