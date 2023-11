Maltempo Toscana: Magra sopra la soglia rossa a Ponte Magra, raffiche oltre 100km/h all’Argentario

MeteoWeb

A causa del maltempo, in Toscana sono “sotto osservazione i fiumi, sul Magra rapido aumento, poco sopra la seconda soglia a Villafranca, con previsione di ulteriore aumento visto le piogge in corso e prossime, picco di piena previsto in serata. Il livello del Serchio è vicino alla prima soglia, picco di piena previsto nella notte a Lucca. In rapido aumento anche il fiume Versilia viste le forti piogge cadute nel bacino a monte”. Lo comunica su Telegram il Presidente della Toscana, Eugenio Giani. Lo stesso fiume Magra ha superato la soglia rossa (critica) a Ponte Magra, in Provincia di Massa Carrara.

Al momento, si registrano, accumuli pluviometrici fino a 100-120mm da stanotte sulla Lunigiana e sulle Alpi Apuane.

Oltre alle forti piogge, la Toscana è sferzata anche da forti raffiche di vento. All’Argentario superati i 100km/h, a Viareggio 83km/h, comunica ancora Giani. “Interventi del sistema regionale in corso per cadute di rami e smottamenti localizzati in diverse località di Massa Carrara e Lucca, allagamenti nella zona di Forte dei Marmi e Castelnuovo Garfagnana“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: